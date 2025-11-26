Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 декабря. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.
Среди продукции ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» на 20 копеек повышена цена на следующие сигареты: Pall Mall Nano Blue и Pall Mall Nano Silver — до Br6,4 за пачку, Pall Mall Nano Fresh, Pall Mall Nano Fusion, Pall Mall Nano Amber, Pall Mall Nano Coral и Pall Mall Superslims Azure — до Br6,5 за пачку, Pall Mall Demi Blue и Pall Mall Demi Azure — до Br6,3 за пачку, Kent Navy Blue и Kent Silver — до Br7,9 за пачку, Kent Nano Silver и Kent Nano White — до Br7,7 за пачку, Kent Switch — до Br8 за пачку, Rothmans Blue — до Br6,4 за пачку, Rothmans Click Amber, Rothmans Click Coral и Rothmans Click Purple — до Br6,5 за пачку.
Также на 30 копеек вырастет цена Kent Crystal Blue — до Br6,8 за пачку.
Из новых видов появятся Dove SILVER COMPACT по Br3,85 за пачку, а также четыре разновидности Maldiva (ЛИТ МС, ЧИЛ МС, БРАУН МС и РЭД МС) по Br5,2 за пачку и RIGINS ORIGINAL RED по Br4,05 за пачку.
Сигареты ООО «Табак-Инвест» также вырастут в цене на 20 копеек: Pall Mall Nano Blue и Pall Mall Nano Silver — до Br6,4 за пачку, Pall Mall Nano Fresh, Pall Mall Nano Fusion, Pall Mall Nano Amber, Pall Mall Nano Coral и Pall Mall Superslims Azure — до Br6,5 за пачку, Pall Mall Demi Blue и Pall Mall Demi Azure — до Br6,3 за пачку, Kent Navy Blue и Kent Silver — до Br7,9 за пачку, Kent Nano Silver и Kent Nano White — до Br7,7 за пачку, Kent Switch — до Br8 за пачку, Rothmans Blue — до Br6,4 за пачку, Lucky Strike Compact Blue, Lucky Strike Compact Bright, Lucky Strike Original и Lucky Strike Original Blue — до Br6,6 за пачку.
На 30 копеек подорожают сигареты Kent Crystal Blue (до Br6,8 за пачку).
Из производимых ООО «Сентони ПРО» сигарет на 20 копеек увеличится цена следующих видов: Kent Navy Blue и Kent Silver — до Br7,9 за пачку, Kent Nano Silver и Kent Nano White — до Br7,7 за пачку, Kent Switch — до Br8 за пачку, Kent Nano Feel и Kent Nano Aroma Red — до Br7,8 за пачку, Rothmans Blue — до Br6,4 за пачку, Pall Mall Nano Blue и Pall Mall Nano Silver — до Br6,4 за пачку, Pall Mall Nano Fresh, Pall Mall Nano Fusion, Pall Mall Nano Amber, Pall Mall Nano Coral и Pall Mall Superslims Azure, Pall Mall Nano Aroma Red, Pall Mall Nano Aroma Brown — до Br6,5 за пачку, Pall Mall Demi Blue и Pall Mall Demi Azure — до Br6,3 за пачку, Lucky Strike Compact Blue, Lucky Strike Compact Bright, Lucky Strike Original и Lucky Strike Original Blue — до Br6,6 за пачку, Lucky Strike Aroma Red, Lucky Strike Aroma Brown и Lucky Strike Aroma Yellow — до Br6,7 за пачку.
Также Kent Crystal Blue станут дороже на 30 копеек до Br6,8 за пачку.
Цены на продукцию ИООО «АЛИДИ-Вест» тоже поднимутся на 20 копеек: Dunhill Compact Blue, Dunhill Compact Silver, Kent Navy Blue и Kent Silver — до Br7,9 за пачку, Dunhill Compact Aroma Red, Dunhill Compact Aroma Brown, Dunhill Compact Mix Gold — до Br8 за пачку, Kent Nano Silver и Kent Nano White — до Br7,7 за пачку, Kent Switch — до Br8 за пачку, Kent Nano Feel и Kent Nano Aroma Red — до Br7,8 за пачку, Rothmans Blue, Rothmans Demi Blue — до Br6,4 за пачку, Rothmans Click Amber, Rothmans Click Coral и Rothmans Click Purple — до Br6,5 за пачку, Pall Mall Nano Blue и Pall Mall Nano Silver — до Br6,4 за пачку, Pall Mall Nano Fresh, Pall Mall Nano Fusion, Pall Mall Nano Amber, Pall Mall Nano Coral и Pall Mall Superslims Azure, Pall Mall Nano Aroma Red, Pall Mall Nano Aroma Brown — до Br6,5 за пачку, Pall Mall Demi Blue и Pall Mall Demi Azure — до Br6,3 за пачку, Lucky Strike Compact Blue, Lucky Strike Compact Bright, Lucky Strike Original и Lucky Strike Original Blue — до Br6,6 за пачку, Lucky Strike Aroma Red, Lucky Strike Aroma Brown и Lucky Strike Aroma Ruby — до Br6,7 за пачку.
На 30 копеек подорожают Kent Crystal Blue (до Br6,8 за пачку), а также Kent Crystal Red, Kent Crystal Exotic и Kent Crystal Purple (до Br6,9 за пачку).
Среди новых видов — Dunhill Royal Black по Br7,9 за пачку и Dunhill Mix Red по Br8 за пачку.
Из ввозимых на территорию страны государственным предприятием «Беларусьторг» сигарет на 20 копеек подорожают следующие: DUNHILL FINE CUT BLUE, DUNHILL FINE CUT GOLD — до Br8,5 за пачку, DUNHILL COMPACT BLUE — до Br7,9 за пачку, DUNHILL COMPACT AROMA RED, DUNHILL COMPACT AROMA BROWN — до Br8 за пачку, Lucky Strike Aroma Red, Lucky Strike Aroma Brown — до Br6,7 за пачку, Rothmans Click Amber, Rothmans Click Coral и Rothmans Click Purple — до Br6,5 за пачку.
На 30 копеек вырастут в цене Kent Crystal Red и Kent Crystal Exotic (до Br6,9 за пачку).
Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.