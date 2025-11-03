Индивидуальный предприниматель при создании коммерческой организации в порядке, установленном Положением о создании индивидуальным предпринимателем коммерческой организации, учреждаемой одним лицом (приложение к Закону Республики Беларусь от 22 апреля 2024 г. №365-З «Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности», далее — Положение), обязан не позднее даты, предшествующей дате государственной регистрации этой коммерческой организации, представить в установленном порядке налоговые декларации (расчеты) по налогам, плательщиком которых он является. Такие декларации представляются за истекший налоговый период и (или) за период с начала текущего налогового периода по день их представления. На титульном листе в строке «В связи с созданием индивидуальным предпринимателем коммерческой организации, учреждаемой одним лицом» проставляется знак «X».

Налоговое обязательство исполняется коммерческой организацией не позднее 22-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором такая коммерческая организация зарегистрирована в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГР).

Индивидуальные предприниматели – плательщики подоходного налога с физических лиц представляют налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу с физических лиц индивидуального предпринимателя (нотариуса, осуществляющего нотариальную деятельность в нотариальном бюро) (далее – декларация по подоходному налогу с физических лиц индивидуального предпринимателя) за истекший налоговый период и (или) за период с начала текущего налогового периода по день ее представления.

Например, в случае создания индивидуальным предпринимателем коммерческой организации:

15 октября 2025 г. — налоговые декларации по подоходному налогу с физических лиц индивидуального предпринимателя представляются им за 3 квартал 2025 г. (за период с 1 июля 2025 г. по 30 сентября 2025 г.) и за 4 квартал 2025 г. (за период с 1 октября 2025 г. по дату представления декларации (14 октября 2025 г.)) с указанием сроков уплаты – не позднее 22 января 2026 г.;

14 ноября 2025 г. — налоговая декларация по подоходному налогу с физических лиц индивидуального предпринимателя представляется им за 4 квартал 2025 г. (за период с 1 октября 2025 г. по дату представления декларации (13 ноября 2025 г.)) с указанием срока уплаты – не позднее 22 января 2026 г.

При представлении налоговой декларации (расчета) индивидуальные предприниматели вправе воспользоваться налоговыми вычетами, определенными в статьях 210 и 211 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – Кодекс) (социальный налоговый вычет и имущественный налоговый вычет), при соблюдении условий их применения.

Индивидуальные предприниматели-плательщики единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (далее – единый налог) налоговые декларации (расчеты) по единому налогу представляют с учетом следующих особенностей.

Например, индивидуальным предпринимателем создана коммерческая организация и он исключен из ЕГР 14 ноября 2025 г.

При этом 1 октября 2025 г. индивидуальным предпринимателем представлена налоговая декларация по единому налогу за 4 квартал 2025 г., исчислен к уплате налог по срокам: 1 октября, 3 ноября и 1 декабря 2025 г.

В рассматриваемой ситуации индивидуальному предпринимателю необходимо не позднее 13 ноября 2025 г. представить налоговую декларацию по единому налогу с изменениями и дополнениями, указав в ней период осуществления (неосуществления) деятельности в первом (31 день), втором (13 дней) и третьем (деятельность не осуществляется) месяцах 4 квартала. При превышении валовой выручки над сорокакратной суммой единого налога за 3 квартал 2025 года и (или) 4 квартал 2025 года — исчислить доплату единого налога.

Таким образом, налоговое обязательство за октябрь по сроку уплаты 1 октября 2025 г. не пересчитывается, за ноябрь и за декабрь – пересчитывается путем определения в порядке, установленном пунктом 2 статьи 344 Кодекса, суммы единого налога, подлежащей зачету или возврату. При наличии суммы к доплате единого налога за 3 квартал 2025 г. и (или) 4 квартал 2025 г. указывается срок – не позднее 22 января 2026 г.

Индивидуальным предпринимателям, являющимся налоговыми агентами по подоходному налогу с доходов, выплаченных работающим у них физическим лицам, необходимо учитывать следующее.

Сроки исполнения обязанности налогового агента по удержанию и перечислению сумм подоходного налога с физических лиц должны соответствовать требованиям статьи 216 Кодекса.

Индивидуальный предприниматель обязан представить не позднее дня, предшествующего дню регистрации коммерческой организации, налоговые декларации налогового агента по подоходному налогу за истекший отчетный период и (или) за период с начала текущего по дату представления декларации.

Например, в случае создания индивидуальным предпринимателем коммерческой организации:

15 октября 2025 г. — налоговые декларации налогового агента по подоходному налогу представляются им за 3 квартал 2025 г. (за период с 1 июля 2025 г. по 30 сентября 2025 г.) и за 4 квартал 2025 г. (за период с 1 октября 2025 г. по дату представления декларации (14 октября 2025 г.));

14 ноября 2025 г. — налоговая декларация налогового агента по подоходному налогу представляется им за 4 квартал 2025 г. (за период с 1 октября 2025 г. по дату представления декларации (13 ноября 2025 г.)).

При обнаружении в налоговой декларации неполноты сведений или ошибок плательщик обязан внести изменения и (или) дополнения в декларацию и представить ее по форме, действовавшей в налоговый период, за который вносятся соответствующие изменения и (или) дополнения (далее – уточненные декларации).

При возникновении обстоятельств, с которыми связано представление уточненной декларации за период деятельности индивидуального предпринимателя, исключенного из ЕГР, такая декларация представляется созданной этим индивидуальным предпринимателем коммерческой организацией в порядке, установленном пунктом 6 статьи 40 Кодекса. При этом декларация должна быть удостоверена ключом электронной цифровой подписи законного или уполномоченного представителя этой коммерческой организации.