В программе заявлены выставки, спортивные соревнования и дискуссионные площадки, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Мероприятия стартуют на этой неделе. К примеру, в Минске в торговом центре «Столица» с 28 по 30 ноября организуют Республиканскую выставку-ярмарку изделий «Творение сердец», изготовленных людьми с инвалидностью. А с 1 по 14 декабря в столице в рамках Международного проекта «Сильные духом» будет работать выставка живописи «Краски говорят». На 6 декабря во Дворце культуры им. Н. Ф. Шарко намечен фестиваль творчества инвалидов «Мир в наших руках».

Непосредственно в День инвалидов, 3 декабря, Министерство труда и социальной защиты, Министерство здравоохранения, Министерство образования, депутатский корпус и общественные объединения инвалидов проведут Республиканский инклюзивный форум «Социальное обслуживание – инструмент социальной инклюзии».

Также на эту дату запланировали Единый день консультирования инвалидов по вопросам государственной поддержки, медицинской помощи, реабилитации, образования, налоговых и жилищных льгот и гарантий, выплаты пенсий и обеспечения техническими средствами социальной реабилитации.

А накануне, 1 декабря, в Национальном пресс-центре пройдет открытый разговор о правах и поддержке людей с ограниченными возможностями в ходе пресс-конференции «Равные возможности – равные права». В первый день зимы дни открытых дверей проведут в учреждениях здравоохранения Минска, а 3 декабря – в ТЦСОН.

К тому же намечено открытие ТЦСОН в Скидельском районе на Гродненщине и в Малоритском районе Брестской области. В Пристоличье появится отделение социальной реабилитации, абилитации инвалидов по зрению на базе Логойского социального пансионата «Надёжный берег».

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны готовит тактильные экскурсии для людей с инвалидностью, а киностудия «Беларусьфильм» приглашает в гости детей-инвалидов. Также люди с ограниченными возможностями в период с 3 по 7 декабря смогут бесплатно посетить некоторые музеи и Национальную библиотеку Беларуси. Готовятся и специальные программы в театрах им. Янки Купалы и им. Якуба Коласа.

В планах и спортивные мероприятия. К примеру, с 5 по 7 декабря организуют республиканскую спартакиаду «Здоровье» среди лиц с нарушением слуха. Участников ждут соревнования по бадминтону, волейболу, дартсу и настольному теннису. А в регионах страны организуют турниры по шашкам, шахматам, дартсу и адаптивным видам спорта.

В регионах ко Дню инвалидов также запланировали различные мероприятия. Например, в Бресте проведут фестивали «Поверь в себя» и «Цветок солнца», в Витебске – конкурс «Время сильных» и фестиваль «Зоркі надзеi», в Могилеве – ярмарку талантов «Под созвездием добра». В Гомель на международный фестиваль «Мы вместе!» приедут коллективы из Российской Федерации, а в Гродно соберут желающих на фестиваль «Когда мы вместе – мы сильнее!»

Ознакомиться с полной программой мероприятий, которые включены в республиканский план по случаю Дня инвалидов, можно по ссылке.

1prof.by