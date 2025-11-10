21 сентября 2025 года на телеканале «Беларусь 1» вышел эфир уже четвертого сезона юношеского шоу «Герои»., а 9 ноября — выйдет третий взрослый сезон проекта «»Герои — шоу «Герои. Эволюция».

С октября 2025 года проходит отбор участников (взрослые и дети) для народного кастинга пятого юбилейного сезона телевизионного шоу «Герои».

Заявку на участие в кастинге для нового сезона шоу «Герои. 5 сезон» можно отправить до 31 декабря 2025 года на сайт www.geroishow.by.

Условия участия:

1. Ознакомьтесь с правилами участия в кастинге на сайте www.geroishow.by.

2. Записать ролик с рассказом о себе (изучить требования к видео на сайте www.geroishow.by).

Заполнить анкету прямо на сайте www.geroishow.by или выслать заполненную анкету и видео на e-mail casting@geroishow.by.

К участию в кастинге приглашаются взрослые с 18 лет и дети от 12 до 14 лет (даты рождения детей должны попадать в период с 01.06.2021 г.р. по 01.06.2014 г.р.).

Информацию о проекте «Герои» также можно найти в официальном Instagram-аккаунте Президентского спортивного клуба @sportelub.by и на сайте проекта «Герои» www.geroishow.by