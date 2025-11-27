Спикерами выступили прокурор района Андрей Комаров, заместитель декана факультета истории и межкультурных коммуникаций Гомельского университета имени Франциска Скорины Антон Шиляев, учитель истории и обществоведения СШ №1, член молодежного совета при райсовете Станислав Сильченко.

Вступая в диалог, Андрей Комаров отметил, что сегодня угрозы миру могут приходить не только с полей сражений, но и через интернет и социальные сети. «Чтобы противостоять этому, необходимо знать правду о войне и передавать ее следующим поколениям», – подчеркнул прокурор. Он призвал молодежь изучать историю своих семей, хранить память о предках, защищавших Родину, и осознанно относиться к тому, что происходит в современном мире.

Антон Шиляев в своем выступлении рассказал, как происходило освобождение нашего района. С помощью карт и архивных материалов он показал, что бои за эти земли были ожесточенными и продолжительными. Спикер пояснил, что освобождение Гомеля стало переломным моментом – оно перерезало важнейшие пути снабжения немецких войск и открыло дорогу для последующих побед Красной армии, которые в итоге привели к полному изгнанию захватчиков с белорусской земли.

Станислав Сильченко в свою очередь акцентировал внимание на трагических страницах оккупации района – массовых расстрелах мирных жителей, тысячах угнанных на принудительные работы, земляках, ушедших на фронт, многие из которых не вернулись домой. В завершение он порекомендовал молодому поколению быть внимательнее: замечать памятники по дороге на учебу, интересоваться историей улиц, посещать мемориалы. Но самое главное – не оставаться равнодушными. «Когда история перестает быть просто строчками в учебнике и начинает отзываться в душе – это и есть лучшая защита от повторения прошлых ошибок. Только пропуская через себя боль тех событий, можно по-настоящему понять цену мира и сделать все, чтобы его сохранить», – выразил уверенность Станислав Сильченко.

Инициатором мероприятия выступил историко-культурный центр района.

Елизавета Малая

Фото автора