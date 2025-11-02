Время отключения с 9.00 до 17.00:

— аг. Дуравичи − ул. Черствого, Игнатенко;

— аг. Коммунар − ул. Советская, Луговая, Ленина, Спортивная;

— аг. Рогинь − ул. Школьная, Садовая, Красноармейская;

— г.п. Уваровичи − пер. Колхозный, Больничный, ул. Ленина;

— д. Блюдница;

— д. Зеленая;

— д. Столпище;

— д. Чеботовичи − ул. Центральная (79-159; 94-148), Школьная;

— п. Городок;

— п. Красный Курган;

— п. Ясный Бор.

Плановые отключения электроэнергии необходимы для ремонта и диагностики оборудования.

Возможны изменения. Актуальную информацию смотрите на сайте «Гомельэнерго».