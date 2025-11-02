Время отключения с 9.00 до 17.00:
— аг. Дуравичи − ул. Черствого, Игнатенко;
— аг. Коммунар − ул. Советская, Луговая, Ленина, Спортивная;
— аг. Рогинь − ул. Школьная, Садовая, Красноармейская;
— г.п. Уваровичи − пер. Колхозный, Больничный, ул. Ленина;
— д. Блюдница;
— д. Зеленая;
— д. Столпище;
— д. Чеботовичи − ул. Центральная (79-159; 94-148), Школьная;
— п. Городок;
— п. Красный Курган;
— п. Ясный Бор.
Плановые отключения электроэнергии необходимы для ремонта и диагностики оборудования.
Возможны изменения. Актуальную информацию смотрите на сайте «Гомельэнерго».