Чтобы отдых не превратился в трагедию, ОСВОД напоминает о правилах поведения на водных объектах.





На территории района местами массового отдыха у воды к купальному сезону определены: водоем в д. Морозовичи, озеро Климкова в аг. Коммунар, а также водоем, расположенный вблизи средней школы №1 г. Буда-Кошелево.

Для купания прежде всего нужно выбирать безопасные места, т.е. с пологим чистым дном, небольшим течением. Тем, кто не умеет плавать или не очень хорошо владеет этой техникой, советуем не заходить в воду выше пояса.

Не прыгайте с обрывов и вышек, где неизвестна глубина, ведь там могут быть коряги, камни и другие опасные предметы. Необдуманный прыжок может привести к тяжелой травме и даже гибели. Не заплывайте за буйки, а попав в сильное течение, постарайтесь приблизиться к берегу. Не устраивайте на воде и вблизи нее разного рода игры, например, догонялки, футбол. Не плавайте на досках, надувных матрасах, автомобильных шинах, пенопласте, самодельных плотах. Держитесь подальше от идущих судов, в противном случае может затянуть под судно, ударить винтом.

Более того, находиться долго в воде не следует, избегайте переохлаждения и переутомления, ибо это чревато судорогами и потерей сознания. В случае возникновения судорог мышц не делайте резких движений, измените способ плавания. И еще: не отправляйтесь купаться сразу после приема пищи.

ОСВОД настоятельно рекомендует использовать нарукавники и специальные спасательные жилеты для обеспечения безопасности детей и неуверенных пловцов и обращает внимание взрослых: ребенок должен быть в пределах вашей видимости.

Стоит напомнить и то, что в нетрезвом состоянии купаться нельзя. Даже небольшая доза алкоголя вызывает нарушение координации движений, лишает способности трезво оценивать свои силы и действия.

Уважаемые граждане, постарайтесь максимально обезопасить свой отдых, будьте рядом с детьми, берегите их.

Елена БЕЛКО