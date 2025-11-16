Начальник главного управления инвестиционной и строительной деятельности Министерства экономики Дмитрий Клименков рассказал в проекте БЕЛТА «Страна говорит» о том, что делается в Беларуси для развития регионов.





Дмитрий Клименков рассказал, что сейчас идет работа по утверждению целевых планов на следующий год о том, по каким кредитным продуктам смогут предприятия получать льготные кредиты. «Здесь снова делается упор на «Региональной инициативе», туризме и на крупных промышленных предприятиях, которые технологически самодостаточны и занимаются импортозамещением. Для таких проектов государство старается создать лучшие условия. Ставки по кредитам для региональных проектов могут еще снижаться — этот вопрос сейчас прорабатывается. В первую очередь это будет организовываться через Банк развития», — подчеркнул он.

Что касается аграрных районов и развития села, если ставка по кредитам в целом составляет 7-8%, то для аграрных районов она снижена до 6,5% и даже ниже. «Это один из прямых стимулов, который введен с этого года по «Региональной инициативе». Основной пул тут составляют Банк развития, Беларусбанк и Белагропромбанк. Другие банки тоже могут подключаться, если у них есть доступные ресурсы. Они готовы предоставлять кредиты на таких же условиях, все зависит от их ресурсной базы», — уточнил он.

Второй способ поддержки села — механизм бюджетного трансферта. Предприятие или организация, построившие завод и понесшие капитальные затраты, имеют право на частичное возмещение этих затрат из бюджета. Возмещение происходит частично при вводе объекта в эксплуатацию и частично при выходе на проектную мощность. «Для аграрных районов предусмотрен максимальный размер таких трансфертов — 35%. В более индустриальных регионах этот размер меньше. Государство берет на себя часть расходов, таким образом для менее развитых районов созданы более выгодные меры поддержки», — пояснил Дмитрий Клименков. Второй способ поддержки села — механизм бюджетного трансферта. Предприятие или организация, построившие завод и понесшие капитальные затраты, имеют право на частичное возмещение этих затрат из бюджета. Возмещение происходит частично при вводе объекта в эксплуатацию и частично при выходе на проектную мощность. «Для аграрных районов предусмотрен максимальный размер таких трансфертов — 35%. В более индустриальных регионах этот размер меньше. Государство берет на себя часть расходов, таким образом для менее развитых районов созданы более выгодные меры поддержки», — пояснил Дмитрий Клименков.

Говоря о дальнейшем общем развитии регионов, начальник главного управления подчеркнул, что местная власть хорошо видит, что нужно людям. «Например, нужна новая школа или существующая стала маленькой из-за роста населения. Или нужно построить поликлинику, дорогу, мост — все исходит из реальных потребностей жителей. Именно от этого зависит качество инфраструктуры, — отметил он. — В коммерческом секторе по закону ряд проектов подлежат общественному обсуждению. Если возникает потребность и спрос на определенные услуги или предприятия, то рано или поздно участник рынка организует это предложение в ответ на спрос населения».