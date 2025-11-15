В условиях ухудшения погодных условий ГАИ организует круглосуточный мониторинг ситуации на дорогах. Для обеспечения безопасных условий движения экипажи ДПС работают с синими проблесковыми маячками, сообщили БЕЛТА в ГУ ГАИ МВД Беларуси.

По прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные на большей части территории страны ожидается резкое ухудшение погодных условий. Заморозки, мокрый снег с дождем и гололедица требуют от водителей строгого соблюдения ПДД, особых навыков и тщательной подготовки автомобиля, подчеркнули в Госавтоинспекции.

В ГАИ отметили, что к 1 декабря водители обязаны произвести сезонную смену шин. При этом уже сейчас, если водители не успели заменить покрышки на зимние, рекомендуется воздержаться от поездок в сложных погодных условиях.

При осадках и гололедице нужно снизить скорость, увеличить дистанцию, быть предсказуемыми. Чтобы не потерять контроль над автомобилем, все действия водителя должны быть плавными. С особой осторожностью необходимо проезжать пешеходные переходы, закругления дороги, крутые подъемы и спуски, продуваемые участки местности. Все в автомобиле должны быть пристегнуты ремнями безопасности, а дети перевозиться в специальных удерживающих устройствах.

Пешеходам необходимо учитывать, что на скользкой дороге в разы увеличивается тормозной путь любого транспортного средства. Поэтому даже в разрешенных местах перед пересечением проезжей части нужно убедиться, что автомобили успели остановиться. Необходимо также обозначать себя световозвращающими элементами. Не пользоваться наушниками, чтобы слышать приближающийся транспорт.