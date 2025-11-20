На основании помилования Президента Беларуси Александра Лукашенко освобождены два католических священнослужителя, совершивших тяжкие преступления против государства, сообщает БЕЛТА.

Такое решение принято с учетом интенсификации контактов с Ватиканом, а также принципов доброй воли, милосердия и объявленного в Римско-католической церкви Юбилейного года христианства.

Пресс-служба Конференции католических епископов Беларуси в своем сообщении, размещенном на официальном портале Римско-католической церкви в Беларуси, выражает благодарность всем, кто способствовал освобождению из колонии заключенных священников: отца Генриха Околотовича и отца Анджея Юхневича.

В сообщении отмечается, что благодаря главе государства и представителям Апостольского престола сохраняется позитивная динамика двусторонних отношений, основанных на традиционных ценностях, братстве, религиозной толерантности и уважении к верующим.

Римско-католическая церковь в Беларуси приветствует позитивные тенденции государства в международном отношении, а также укрепление контактов с Ватиканом.

«Мы рады визиту в Беларусь в октябре 2025 года высокого представителя Папы Римского Льва XIV кардинала Клаудио Гуджеротти и достигнутыми договоренностями. Он является давним другом Республики Беларусь, много сделавшим для Католической церкви в нашей стране, а также для развития государственно-церковного и межконфессионального диалога. Его визит придал позитивный импульс дальнейшим контактам, важным результатом которых стало решение Президента Республики Беларусь, в знак милосердия и уважения к Папе, о помиловании и освобождении католических священников, отбывавших наказание в местах лишения свободы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что непосредственное и значимое участие в этом процессе приняли префект Дикастерии по делам Восточных церквей кардинал Клаудио Гуджеротти, Апостольский нунций в Республике Беларусь Иньяцио Чеффалиа и председатель Конференции католических епископов Беларуси архиепископ Иосиф Станевский.

В сообщении также отмечается, что призывая пережить Юбилейный год христианства — 2025, Папа Франциск в своей булле Spes non confundit («Надежда не разочарует») призвал сделать Святой 2025 год временем прощения ошибок в соответствии с историческим обычаем церкви.