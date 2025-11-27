Прием прошел в КСУП «Губичи» и в районной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса. В работе приняли участие старший помощник прокурора района Кирилл Кулаженко, председатель районной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников АПК Валентина Ксензова.





За профсоюзной помощью обратились 5 человек. Вопросы, которые волновали заявителей, касались количества дней основного трудового отпуска у инвалида 3-й группы, сроков договора индивидуальной материальной ответственности, обязанности нанимателя предоставить работнику трудовой отпуск с последующим увольнением при расторжении контракта в связи с истечением его срока, мер ответственности за допущенные нарушения в работе и др.

По всем поступившим вопросам даны разъяснения.

Наталья Логунова

Фото из архива участников