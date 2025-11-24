Республиканская акция «Снижай риски» пройдет 25 ноября в преддверии Всемирного дня профилактики ВИЧ-инфекции в Минске, областных центрах страны и в Молодечно. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Цель акции — привлечение внимания населения к сохранению здоровья в контексте ВИЧ-инфекции. Основная идея мероприятия — формирование позитивных поведенческих установок, призыв к изменению поведения на менее рискованное и, как следствие, сохранение здоровья и жизни.

В ходе мероприятия участники дорожного движения (предполагается, что это будут люди в возрасте 30-50 лет) получат тесты для проведения самотестирования на ВИЧ, информационные материалы по профилактике заболевания, а также световозвращающие элементы.

Акция организована Министерством здравоохранения, Республиканским центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья при поддержке Госавтоинспекции в рамках выполнения подпрограммы 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021-2025 годы.

Сегодня ВИЧ-инфекция из смертельно опасных заболеваний перешла в разряд хронических. В Беларуси на ноябрь 2025 года с ВИЧ-положительным статусом проживают около 26 тыс. человек. Из них более 22 тыс. получают антиретровирусную терапию (АРТ), тем самым сохраняя свое здоровье, продолжительность и качество жизни. Наибольшее количество новых случаев регистрируется среди мужчин и женщин в возрасте от 30 до 49 лет. При этом преобладает половой путь передачи ВИЧ — более 80% от всех регистрируемых случаев. Важно помнить, что ВИЧ-инфекция не передается при бытовых контактах.

1 декабря отмечается Всемирный день профилактики ВИЧ-инфекции. Его история берет начало в 1988 году, когда по инициативе ВОЗ он был выбран для привлечения внимания мировой общественности к проблеме распространения нового заболевания, о котором впервые громко заговорили в начале 1980-х годов. За 40 лет многое изменилось: мир пришел от незнания и страха перед неизвестным заболеванием к возможности лечения, которое снижает количество вируса в крови до такого уровня, что его невозможно передать другим людям.

Девиз Всемирного дня профилактики ВИЧ-инфекции в 2025 году — «Преодолевая трудности, измени стратегию», который призывает удержать достижения прежних лет и выработать новые решения по противодействию распространению заболевания.