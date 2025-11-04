Отраслевая районная спартакиада, посвященная 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне, прошла в гимназии г. Буда-Кошелево.

В мероприятии приняли участие работники учреждений образования города и района. Команды соревновались по настольному теннису, дартсу, шашкам и шахматам.

На спортивных площадках разгорелась настоящая борьба за победу. Было всё: личный азарт, сплоченность и командный задор.

Лучшими в личном зачете среди мужчин в настольном теннисе стали: Александр Журавлев (СШ №1) – 1-е место, Василий Малявко (Рогинская школа) – 2-е место, Ильяс Ацаев (гимназия) – 3-е место. Среди женщин на первом месте Андриана Маслякова (Бушевская школа), на втором – Елена Лашковенко (Глазовская школа), третье место у Валентины Грицковой (гимназия).

В дартсе среди мужчин золото у Сергея Володина (Уваровичская школа), серебро у Василия Цехана (начальная школа) и бронза у Александра Журавлева (СШ №1). Среди женщин на верхней ступени пъедестала – Наталья Иванова (Уваровичская школа), на второй – Оксана Чекан (Рогинская школа), на третьей – Татьяна Ежова (гимназия).

В первенстве по шашкам не было равных Сергею Ильеву (Неговская школа). Второе место занял Александр Сераков (Узовская школа) и третье – Валентина Жгарева (Коммунаровская школа).

В шахматах победителем стал Сергей Володин (Уваровичская школа), на втором месте Николай Муха (гимназия), завершил тройку лидеров Денис Ревин (Узовская школа).

Ирина СНЕЖНАЯ

Фото автора и Елизаветы Титоренко