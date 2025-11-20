Одной из тем доклада Дмитрия Крутого стал контроль за ситуацией в сельском хозяйстве. В частности, речь зашла о необходимости соблюдать условия содержания сельскохозяйственных животных в зимний период. Глава государства предупредил, что спрос за это будет жестокий.

«У нас все производство под крышей, а вот на селе все под открытым небом. Поэтому я вчера поручал вам, чтобы вы связались со всеми уполномоченными, помощниками и губернаторами. Спрос будет жестокий, просто жестокий. Никаких разглагольствований и философии. К зиме нужно подготовиться как положено, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Всегда мы готовились к зимовке скота точно так же, как проводили уборочную кампанию. Это наиважнейший вопрос. В противном случае, зачем сеять и убирать, если у нас ненормально содержатся сельскохозяйственные животные? Поэтому на это надо обратить серьезное внимание».

В этой связи глава государства отметил необходимость усилить такое направление Администрации, как кадровая работа. Это особенно важно, когда дело касается руководящих должностей.

«Есть руководитель — значит, есть результат. Надо усилить в Администрации Президента это направление. Я даже не знаю, это ваше дело… Может быть, (создать. — Прим. БЕЛТА) совет какой-то и прочее», — предложил Александр Лукашенко.

При этом, подчеркнул он, в этой работе не должно быть «волюнтаризма и отсебятины». «Никакого волюнтаризма не должно быть. Отсебятины не должно быть ни от помощника (Президента. — Прим. БЕЛТА), ни от главы Администрации, ни от других лиц. Нужно советоваться, прежде чем предлагать на назначение тех или иных людей. Тогда не будем тасовать эту колоду каждый год или через два-три года. Руководитель — это стабильность, поэтому надо подбирать кадры. Это очень важный вопрос», — уверен Президент.

Еще одной темой доклада Дмитрия Крутого стал график работы и заграничных командировок главы государства. Президент отметил, что ему предстоит большая командировка по Югу планеты.