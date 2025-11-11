«Технобанк» представил новых партнеров по своей рассрочке, в том числе – магазин искусственных елок. «Беларусбанк» понизил ставки по льготному автокредиту.

Нововведения по кредитам

«Приорбанк» сообщил, что с 3 декабря владельцы его кредитных карточек не смогут больше переводить с них деньги на дебетовые карточки. Также кредиткой станет нельзя оплачивать товары и услуги по реквизитам. Плата за снятие наличных с кредиток «Приорбанк» в «родных» банкоматах и кассах составит 3% (минимум 5 рублей).

Тем временем «Технобанк» познакомил клиентов с новыми партнерами по рассрочке:

интернет-​магазин техники «ЭлектроМир»;

магазин искусственных елок «DECORTRINITY»;

магазин мебели «Arte Studio»;

туристическое агентство «Agenttravel».

«Белинвестбанк» предлагает оформить договор поручительства по строительному кредиту всего за 1 рубль. Акция продлится до 28 ноября.

«Беларусбанк» улучшил условия по льготному автокредиту: с 5 ноября ставка по кредиту на покупку «Белджи» составит 5% в грейс-периоде и 16,25% после его завершения. Срок кредитования – 10 лет и грейс-период – 36 месяцев остаются прежними.

«Белинвестбанк» рассказал клиентам о возможности оформить кредит «Большие возможности» сроком до 7 лет по ставке 17,5%.

Нововведения по карточкам

«МТБанк» с 4 ноября по 31 декабря проводит акцию «Валютная карта для тебя». Физлица-резиденты в рамках акции смогут оформить валютную карту Visa Classic в долларах или евро и не платить за обслуживание весь срок действия карты.

Другие нововведения

С 12 ноября Банк «Решение» ограничивает бесконтактное снятие наличных. Ограничение составляет 1000 рублей, 350 долларов или евро в день и распространяется на операции с физическими карточками и цифровыми токенами. Эти меры действуют в банкоматах банка и других банков на территории Беларуси, а за границей бесконтактное снятие будет запрещено.

