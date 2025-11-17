Стартовала Белорусская неделя предпринимательства, она продлится до 21 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.

«Герои первого дня — молодежь. На площадке Национального детского технопарка состоится II Республиканский молодежный аналитический форум, на котором вручим заслуженные награды победителям конкурса «Поддержка молодежной инициативы». Тематические мероприятия для творческих и энергичных молодых людей пройдут и в регионах», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в Минэкономики, облисполкомах и субъектах инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства сегодня организована тематическая прямая телефонная линия по вопросам предпринимательской деятельности.

Марафон мероприятий Белорусской недели предпринимательства охватит все регионы страны. Ознакомиться с планом можно на сайте министерства. В него включены мастер-классы, семинары, деловые игры, встречи, дни открытых дверей, прямые линии, профессиональные дебаты, дискуссии, стартап-школы и др.

Цель марафона мероприятий — консолидация делового сообщества, дальнейшее развитие диалога государства и бизнеса, информирование широкой общественности о проводимой работе по созданию благоприятной предпринимательской среды, мерах поддержки инновационной и инвестиционной деятельности на национальном и региональном уровнях.