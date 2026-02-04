Родился в мае 1973 года в г. Гомеле. Окончил Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, Гомельский кооперативный институт, Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Награжден медалью «За безупречную службу» III степени.

Трудовую деятельность начинал учителем истории СШ №22 г. Гомеля. С 1998-го по 2003 год работал юрисконсультом ОПО «Гомельоблтеплосеть», помощником прокурора, затем следователем прокуратуры Кормянского района, следователем прокуратуры Железнодорожного района г. Гомеля, прокурором отдела общего надзора прокуратуры Гомельской области.

В период времени с 2003-го по 2013 год занимал должности заместителя прокурора Буда-Кошелевского района, прокурора отдела прокуратуры Гомельской области по надзору за следствием в органах внутренних дел, следователя-криминалиста отдела прокуратуры Гомельской области по надзору за расследованием уголовных дел в органах прокуратуры, а также прокурора, старшего прокурора отдела прокуратуры Гомельской области по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

В 2013-2020 гг. – старший помощник прокурора Гомельской области по надзору за оперативно-розыскной деятельностью, заместитель прокурора г. Гомеля.

С 2020 года работал старшим прокурором отдела прокуратуры Гомельской области по надзору за исполнением законодательства управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области.

2 февраля 2026 года назначен прокурором Буда-Кошелевского района.