22 декабря в личных кабинетах участников первого этапа РТ станет доступно тематическое консультирование сразу по 14 предметам. Подробности рассказали в РИКЗ.
Что представляет собой консультация
Это подробный индивидуальный анализ выполненных заданий. В разделе будут размещены:
- ваши работы и варианты заданий;
- решения с верными ответами;
- ссылки на учебные материалы и параграфы, которые помогут разобрать и исправить ошибки.
Зачем это нужно
Такой формат позволяет увидеть свои слабые места и точечно подготовиться к следующим этапам РТ и к итоговым экзаменам.
Когда пройдут следующие этапы РТ
- II этап: январь – февраль 2026 года
- III этап: март – апрель 2026 года