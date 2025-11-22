22 декабря в личных кабинетах участников первого этапа РТ станет доступно тематическое консультирование сразу по 14 предметам. Подробности рассказали в РИКЗ.

Что представляет собой консультация

Это подробный индивидуальный анализ выполненных заданий. В разделе будут размещены:

ваши работы и варианты заданий;

решения с верными ответами;

ссылки на учебные материалы и параграфы, которые помогут разобрать и исправить ошибки.

Зачем это нужно

Такой формат позволяет увидеть свои слабые места и точечно подготовиться к следующим этапам РТ и к итоговым экзаменам.

Когда пройдут следующие этапы РТ

II этап: январь – февраль 2026 года

январь – февраль 2026 года III этап: март – апрель 2026 года

