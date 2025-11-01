Животноводство не зря называют золотой жилой сельхозпредприятий. Если растениеводство дает прибыль в определенный период, то молоко реализовывают круглый год. Получить больше выручки от сдачи молока позволяет сорт «Экстра», который в основном и надаивают на МТФ «Михалевка» СУП «Андреевка».

Чтобы достичь требуемых показателей, надо соблюсти определенные условия. О них рассказала оператор машинного доения Юлия Цыбульская:

– В первую очередь необходимо подготовить животных к дойке. Основное внимание на этом этапе уделяется обработке вымени специальными средствами. Далее идет визуальный осмотр доильных аппаратов и стаканов. По окончании процесса в обязательном порядке промывается молокопровод. Помимо технических моментов, важно еще и психологически подготовить животное. Прежде чем приступить к доению, я обхожу своих буренок и, поглаживая их, общаюсь с ними, снимая тем самым стресс. В моей группе 84 коровы. И у каждой есть кличка. Например, белоголовую буренку, которая согласилась попозировать, зовут Умка.

К слову, Юлия Анатольевна изначально не планировала быть оператором машинного доения. Она гомельчанка, отучилась на контролера отдела технического контроля. Однако жизненные перипетии привели ее более 10 лет назад в Михалевку.

– Когда пришла в хозяйство трудоустраиваться, были вакансии только операторов машинного доения. Тогда я и понятия не имела, как надо доить коров. Но научилась быстро: где-то более опытные коллеги подсказывали, где-то наблюдала за процессом, запоминала последовательность действий. Поначалу была на подмене, а сейчас уже и сама могу посвящать в тонкости профессии, – отмечает Юлия Анатольевна.

Много интересного о своей работе может рассказать и Юлия Скрипник. В СУП «Андреевка» она трудится более 10 лет. Начинала оператором машинного доения, последние 2 года ухаживает за молодняком в возрасте до 3-х месяцев. В отрасль животноводства пришла осознанно, отучившись в Речицком аграрном колледже на зоотехника.

– С первых дней надо мной взяли шефство опытные доярки Елена Короткая и Татьяна Тетерева. Они помогали мне быстрее адаптироваться на рабочем месте. В первые годы количество голов в моей группе доходило до 150-ти. Было очень непросто, так как в хозяйстве практиковали трехразовую дойку. Однако привыкла, – говорит Юлия Александровна.

Работа с телятами отличается от прежней. На попечении у животновода 65 малышей. Основная задача – правильно выпаивать, кормить и содержать подопечных. Также важно не допустить падежа, в чем существенно помогают знания по ветеринарии, полученные во время учебы. Она замечает отклонения в поведении телят, ставит диагноз и сообщает об этом бригадиру фермы.

Труд Юлии Александровны не остается незамеченным. В этом году в рамках республиканской профсоюзной акции за добросовестный подход к работе, достижение достойных результатов ей было вручено благодарственное письмо. А еще она победила в открытом районном конкурсе «Слава женщинам труда!» в номинации «Женщина – труженица».

Преуспела Юлия Скрипник и в семейной жизни. Вместе с супругом Дмитрием воспитали двоих сыновей: Даниил учится в аграрно-техническом колледже на техника-механика, а Никита – молодой специалист, работает бухгалтером в СУП «Андреевка».

Евгений КОНОВАЛОВ

Фото автора