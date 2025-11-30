По информации Белгидромета, сгустившийся на большей части страны туман продержится до вечера воскресенья, ночью и утром в понедельник, видимость составит 100-500 м. В МВД напомнили о мерах безопасности при тумане, сообщает БЕЛТА.

В плотном тумане, в сырую и пасмурную погоду ухудшается видимость и состояние проезжей части, искажается восприятие расстояний, подчеркнули в милицейском ведомстве. В таких условиях следует выбирать наиболее безопасную скорость, которая позволит остановиться в пределах видимости. В сильном тумане она может составлять и 20 км/ч. Также стоит увеличить дистанцию в полтора-два раза больше обычной. «Включите ближний свет, передние и задние противотуманные фары. Дальний свет не используйте во избежание самоослепления», — рекомендовали в МВД.

Необходимо учитывать, что влажность воздуха в сочетании с околонулевой температурой даже без осадков может привести к образованию гололедицы. Не нужно совершать резких торможений, перестроений и обгонов. Важно повысить бдительность при проезде переходов и перекрестков.

«В очень густом тумане, если видимость стала крайне плохой, найдите безопасное место для полной остановки. Включите аварийную световую сигнализацию и покиньте проезжую часть. Будьте предсказуемы: используйте световые и в случае необходимости звуковые сигналы при любых маневрах», — посоветовали автомобилистам в МВД.

Пешеходам необходимо переходить дорогу только в установленных местах, убедившись, что их видят водители и пропускают. Обязательно использовать световозвращающие элементы.