Сегодня теплые слова поздравлений с памятной датой, благодарности за мирный труд звучали в адрес жительницы д. Липиничи Ефросиньи Николаевны Рубановой, Валентины Анатольевны Шруб из д. Уза, жительницы аг. Широкое Марии Кузьминичны Пинчук, Марии Юрьевны Пинчук из г.п. Уваровичи.

Узниц фашистских концлагерей навестили и вручили памятные подарки председатель районного отделения партии «Белая Русь» Артем Гришай, председатель районного РОО «Патриоты Беларуси» Евгений Агажельский, председатели сельисполкомов, представители учреждений образования и культуры, сельхозпредприятий пожелав сельчанкам крепкого здоровья, благополучия, внимания от родных и близких людей и мирного неба.

Наталья Логунова

Фото Ирины Снежной и из архива участников