С конца ноября по декабрь в Беларуси пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню инвалидов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Программа объединит выставки, спортивные соревнования и дискуссионные площадки.

Так, выставка-ярмарка «Творения сердец» состоится 28-30 ноября в ТЦ «Столица». На площадке торгового центра представят изделия, созданные людьми с инвалидностью. Концертная программа «Мир в наших руках» запланирована на 6 декабря во Дворце культуры им. Н.Ф. Шарко. Гала-концерт соберет лучшие творческие коллективы. Еще одно знаковое мероприятие — выставка живописи «Краски говорят» (1-14 декабря) в столице.

Также в программе значится Республиканский инклюзивный форум (3 декабря) — ключевая дискуссия о социальной инклюзии с участием министерств и общественных организаций.

В планах — пресс-конференция «Равные возможности — равные права» (1 декабря), Единый день консультирования (3 декабря).

Особое внимание — спорту. Спартакиада «Здоровье» (5-7 декабря) будет включать соревнования по бадминтону, волейболу, дартсу и настольному теннису среди людей с нарушением слуха. Во всех регионах пройдут турниры по шашкам, шахматам, дартсу и адаптивным видам спорта.

С 3 по 7 декабря в республике проведут Неделю доступной культуры. Люди с ограниченными возможностями по здоровью смогут бесплатно посетить музеи и библиотеки, включая Национальную библиотеку, тактильные экскурсии в Музее истории ВОВ.

Состоятся концерты в ведущих театрах (29 ноября — 5 декабря), в некоторых предложат специальные программы.

Запланированы открытие новых отделений реабилитации в Гродненской, Минской и Брестской областях, бесплатные юридические консультации от нотариусов (3 декабря), прямые телефонные линии по всем вопросам поддержки (15 ноября — 3 декабря), Дни открытых дверей (1 декабря — в учреждениях здравоохранения Минска, 3 декабря — в территориальных центрах социального обслуживания населения и на предприятиях общественных объединений инвалидов).

В регионах запланированы творческие фестивали: в Бресте — фестивали «Поверь в себя» и «Цветок солнца», в Гомеле — международный фестиваль «Мы вместе!» с участием коллективов из России, в Витебске — конкурс «Время сильных» и фестиваль «Зоркі надзеi», в Гродно — фестиваль «Когда мы вместе — мы сильнее!», в Могилеве — ярмарка талантов «Под созвездием добра».