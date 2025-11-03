С 1 января 2026 года белорусские операторы связи начнут платить штрафы за плохое качество услуг и низкую скорость интернета. Об этом в эфире СТВ сообщил первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач.

Обязанность реинвестировать прибыль в инфраструктуру

Он напомнил об указе Президента №335, который требует от компаний не просто зарабатывать, а реинвестировать часть прибыли в развитие инфраструктуры: «Заработал деньги – направь их, пожалуйста, чтобы сеть стала больше и качественнее», — сказал Павел Ткач.

Впервые в стране введены конкретные нормы качества — по скорости и стабильности соединения для каждого абонента.

Ответственность и штрафы за несоблюдение стандартов

«Мы установили впервые нормы качества с точки зрения скорости по отношению к абоненту, но мы не просто требуем от операторов сделать, мы предусматриваем ответственность, если не будут выполняться эти требования. С 1 января, если по результатам измерений будет установлено, что качество оказания услуг неудовлетворительно, не соответствует установленным требованиям, операторы будут нести ответственность, в том числе штрафоваться», — подчеркнул первый замминистра связи и информатизации.

