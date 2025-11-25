Депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении законопроект о реформировании законодательства в сфере предпринимательства. Об этом сообщили в телеграм‑канале нижней палаты белорусского парламента.

Документ закрепляет следующие понятия: физическое лицо, осуществляющее индивидуальную предпринимательскую деятельность, а также индивидуальный предприниматель, самозанятый специалист, ремесленник и физлица, оказывающие услуги в сфере агроэкотуризма.

Среди предложенных изменений – пересмотр перечня разрешенных видов деятельности для некоторых предпринимателей. В частности, ИП планируют исключить из числа субъектов, имеющих право заниматься заготовкой дикорастущих растений и диких животных. В случае принятия закона, этот запрет не коснется объектов охоты и рыболовства. Также для ИП хотят ограничить доступ к генно‑инженерной деятельности, чтобы минимизировать риски, связанные с созданием и распространением генно‑инженерных организмов.

Законопроект предусматривает и новые возможности для физлиц, ведущих самостоятельную профессиональную деятельность. Им хотят разрешить оказывать услуги по выполнению технологических функций, необходимых для обеспечения работы платежных сервисов, на основании договора аутсорсинга.

По словам заместителя председателя постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике Дениса Карася, в случае своего принятия проект внесет корректировки в четыре кодекса и 26 законов.

Напомним, в 2024 году появился список работ, заниматься которыми индивидуальные предприниматели имеют право. По всем остальным видам работ новых ИП в нашей стране не регистрируют с 1 октября 2024 года. Те же, кто все еще занимается такими работами, до 1 января 2026 года должны либо сменить вид деятельности, либо стать юрлицами.

1prof.by