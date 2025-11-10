Количество коррупционных преступлений в нашей стране за пять лет снизилось на 42%. При этом эффективность борьбы с коррупцией повысилась. Следователи сейчас разбираются в более сложных и сверх запутанных преступлениях, связанных с различными ухищрениями.

Одно из «самых простых» дел по взяточничеству в этом году насчитывает более 30 томов. Необходимо отметить, что объём бумаги – не показатель сложности, важна совокупность неопровержимых доказательств.

О том, как удается раскрывать дела даже многолетней давности, рассказал в большом интервью БЕЛТА заместитель Председателя Следственного комитета Анатолий Васильев.

Следственный комитет Беларуси