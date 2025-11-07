Памятная дата объединила руководство района, представителей трудовых коллективов, политических партий, общественных организаций, ветеранов труда и молодежь.

Заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова, приветствуя участников мероприятия, поздравила их с важной исторической датой и отметила, что она является значимой вехой на пути обретения нашим государством своей независимости, данью уважения труду и подвигу наших предков. Октябрьская революция открыла новую эпоху в развитии человечества, претворила в жизнь такие основополагающие принципы, как право наций на самоопределение, уважение к людям труда, социальная справедливость. События той поры открыли для нашей республики путь к национальному самоопределению и собственной государственности. Неслучайно Беларусь сегодня уверенно движется вперед: динамично развивается экономика, улучшается жизнь людей, укрепляются обороноспособность государства и социально-политическая стабильность общества, растет международный авторитет. Все это результат правильного стратегического курса, поддержанного белорусским народом и последовательно реализуемого в непростых современных условиях.

От имени районного исполнительного комитета, районного Совета депутатов Людмила Адамовна пожелала землякам стойкости и оптимизма, благополучия, добрых начинаний и больших побед на благо родного края.

К участникам митинга обратился первый секретарь РК КПБ Владимир Азарушкин: «Наша страна сохранила достижения советской эпохи, приумножая их свершениями суверенного периода. Мы бережем память о трагических событиях прошлого, увековечиваем победы и имена героев тысячелетней истории белорусского народа, примеры мужества и мудрости которых помогают нам преодолевать вызовы, строить надежный фундамент будущего. Сегодня Беларусь уверенно идет по выбранному народом пути развития. В его основе – завоеванные Октябрем идеалы мира, свободы, равенства и социальной справедливости».

По традиции митинг-реквием завершился минутой молчания в память о тех, кто отдал свои жизни за светлые идеалы революции, свободы и мирного неба, и возложением цветов к подножию памятника Владимиру Ильичу Ленину.