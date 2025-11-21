Мероприятие приурочили к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 82-й годовщине освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков.

Более 100 инициативных молодых людей со всего региона собрались для того, чтобы не только получить новые знания о героической истории нашего народа, города и страны, но и получить ответы на вопросы о патриотизме, обстановке в мире, развитии современных технологий.

Вторую часть форума посвятили проекту «Убедись сам». В его рамках возложили цветы на Аллее Героев. Участники диалоговой площадки посетили технопарк, где молодежь познакомилась с перспективой развития информационной отрасли.

