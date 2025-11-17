Она находится в эксплуатации у медиков менее месяца, но уже стала незаменимым инструментом для спасения пациентов со всей Гомельщины.

Среди плюсов нового оборудования — высочайшая точность: пятидесятидюймовый монитор и мощное оптическое увеличение позволяют хирургам видеть мельчайшие сосуды, нервы, мышечные волокна. Стойка помогает вместо большого разреза сделать несколько маленьких проколов, а также контролировать болезнь — определить степень распространения опухоли с помощью специальных реактивов, окрашивающих лимфоузлы.

Благодаря огромному оптическому увеличению врачи видят, какие сосуды подходят к раковому образованию. Теперь возможно более точно отделять опухоль от здоровых тканей, выполняя радикальные операции.

