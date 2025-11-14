На репетиционное тестирование зарегистрировалось более 143 тысяч человек. Наиболее популярные предметы: русский и белорусский языки, математика, физика. Даты этапов РТ: первый — октябрь-декабрь 2025-го, второй — январь-февраль 2026-го, третий — март-апрель 2026-го.

Результаты РТ участники увидят в личном кабинете на сайте РИКЗ через пару недель после написания, а разбор заданий будет появляться в конце каждого этапа.

Спецификации централизованного экзамена и централизованного тестирования уже утверждены. Уровень сложности не изменится, все строго в рамках школьной программы.

Дистанционное РТ стартовало 12 ноября. Теперь варианты тестов будут обновляться ежемесячно на 20-25 %, тренироваться можно регулярно.

Гомельщина официально