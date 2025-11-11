В Жлобине презентовали книгу «Красный Берег – символ трагедии и скорби» о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Презентация прошла в форме диалоговой площадки.

Книга увидела свет в текущем году в издательстве «Беларусь» по заказу Министерства информации. Издание подготовлено совместно со Жлобинским историко-краеведческим музейным комплексом с использованием фотоснимков из фондов данного учреждения.

В книге собраны новые факты о злодеяниях фашистов на белорусской земле, в том числе и детей из Красного Берега. Издание направлено на сохранение исторической правды, такие сегодня востребованы у читателей. Это говорит о том, что белорусы помнят подвиг поколения Победителей, интересуются своей историей, и делают все возможное, чтобы передать ее молодежи.

Гомельщина официально