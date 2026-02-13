«Эффект — что мы должны быть постоянно в напряжении. Военнослужащий должен быть готов морально и физически. И, конечно, быть профессионально подготовлен», — сказал Виктор Хренин.

Министр отметил, что в случае начала вооруженного конфликта противник рассчитывает на внезапность и пытается диктовать условия. «Не должно быть так, что нас ошеломили, мы растерялись и разбежались. Мы должны сразу дать отпор», — заявил он.

Отвечая на вопрос о ходе внезапной проверки, которая проводится в Вооруженных Силах по поручению главы государства, Виктор Хренин отметил, что подводить итоги пока преждевременно. «Главнокомандующий лично проверил боеготовность Вооруженных Сил, посмотрел район размещения и командный пункт батальона, заслушал доклад командира, оценил возможность размещения и быт военнослужащих», — обратил внимание глава военного ведомства.

Кроме того, Президент Беларуси проверил уровень огневой выучки военнослужащих. «Да, один стрелок не очень хорошо отстрелял, другой — получше. Но это так и будет (в случае боестолкновения. — Прим. БЕЛТА). Кто-то лучше подготовлен, кто-то хуже», — констатировал Виктор Хренин.

