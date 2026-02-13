«Эффект — что мы должны быть постоянно в напряжении. Военнослужащий должен быть готов морально и физически. И, конечно, быть профессионально подготовлен», — сказал Виктор Хренин.
Министр отметил, что в случае начала вооруженного конфликта противник рассчитывает на внезапность и пытается диктовать условия. «Не должно быть так, что нас ошеломили, мы растерялись и разбежались. Мы должны сразу дать отпор», — заявил он.
Отвечая на вопрос о ходе внезапной проверки, которая проводится в Вооруженных Силах по поручению главы государства, Виктор Хренин отметил, что подводить итоги пока преждевременно. «Главнокомандующий лично проверил боеготовность Вооруженных Сил, посмотрел район размещения и командный пункт батальона, заслушал доклад командира, оценил возможность размещения и быт военнослужащих», — обратил внимание глава военного ведомства.
Кроме того, Президент Беларуси проверил уровень огневой выучки военнослужащих. «Да, один стрелок не очень хорошо отстрелял, другой — получше. Но это так и будет (в случае боестолкновения. — Прим. БЕЛТА). Кто-то лучше подготовлен, кто-то хуже», — констатировал Виктор Хренин.
«Как сказал Президент, проверка будет проходить до весны. Мы должны быть готовы и не должны расслабляться. Это самая важная задача, — подчеркнул министр обороны. — Тем более, подразделения, которые мы увидели, — это силы немедленного реагирования. Они должны быть готовы к выполнению задач».
Как сообщалось БЕЛТА, Президент Беларуси Александр Лукашенко лично проверил боеготовность Вооруженных Сил. Глава государства в рамках внезапной проверки посетил 227-й общевойсковой полигон в Борисовском районе.
Александр Лукашенко держит ход проверки на личном контроле, регулярно заслушивает доклады государственного секретаря Совета безопасности.
При проведении проверки учитывается опыт ведения боевых действий в современных военных конфликтах. Ее результаты будут положены в основу совершенствования белорусской армии.