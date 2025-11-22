Всего 2 шага
1. Подать заявление и заключить договор со «Стравитой».
непосредственно у страховщика или в электронном виде через официальный сайт.
2. Обратиться к нанимателю с копией договора и заявлением о перечислении соответствующего страхового взноса.
Вступать в программу страхования можно не позднее, чем за три года до достижения общеустановленного пенсионного возраста.
Что дальше:
— допвзносы на накопительную пенсию будут ежемесячно перечисляться работодателем по заявлению работника;
— можете поменять тариф взноса на накопительную пенсию
но не чаще 1 раза в год;
— вправе в любой момент приостановить свое участие в программе и затем возобновить уплату дополнительных взносов.
При достижении общеустановленного пенсионного возраста страховщиком работнику ежемесячно будет выплачиваться дополнительная накопительная пенсия в течение 5 или 10 лет (по выбору гражданина).
Кстати, 63,5 тыс. работников уже накапливают дополнительную пенсию с поддержкой государства.