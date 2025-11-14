В ходе диалога Артем Гришай ознакомил присутствующих с социально-экономическим развитием района. Он отметил, что по итогам девяти месяцев из 13 прогнозных показателей и заданий социально-экономического развития обеспечено выполнение десяти, в том числе по привлечению инвестиций. В районе развивается инфраструктура, строятся новые промышленные объекты, создаются рабочие места, растет заработная плата. Индекс промышленного производства прогнозируется к концу года на уровне 107%. Планируется создать 9 новых юрлиц – субъектов малого бизнеса. Сверстана программа социально-экономического развития района на 2026 год.

Артем Сергеевич также остановился на теме информационной безопасности и информационной гигиены. Заместитель председателя райисполкома порекомендовал быть внимательными сети Интернет во избежание дальнейших проблем.

Евгений Коновалов

Фото Ирины Снежной