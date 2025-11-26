Основной темой стало обсуждение программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026-2030 годы, которая должна быть утверждена на Всебелорусском народном собрании 18-19 декабря. Как отметил Артем Сергеевич, она разработана на основе важнейших ориентиров, определенных в Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь до 2040 года. Он подчеркнул, что за последние 5 лет в Беларуси снизились уровни безработицы, малообеспеченности населения, среднегодовая инфляция, увеличились пенсионные выплаты. Задача по обеспеченности населения жильем выполняется с опережением графика.

Заместитель председателя райисполкома акцентировал внимание на 7 приоритетах в программе социально-экономического развития: национальной демографической безопасности – сохранении населения, укреплении здоровья нации и поддержке семьи; развитии человеческого потенциала – качественном образовании, воспитании гармоничной и патриотичной личности; создании качественной и удобной среды для жизни; росте конкурентоспособности, ускорении технологического развития, цифровой трансформации; сильных регионах; укреплении обороноспособности государства, развитии оборонного сектора экономики; реализации туристического потенциала.

– В частности, по первому приоритету планируется достичь числа родившихся не менее 7 промилле на 1000 человек. Средняя продолжительность жизни ожидается на уровне 76,5 лет, уровень смертности – не выше 11,5 промилле, – отметил Артем Гришай.

Говоря о социально-экономическом развитии района, он отметил рост заработной платы, инвестиций, создание новых организаций, выполнение большинства прогнозных показателей и заданий соцэкономразвития.

В ходе диалога заместитель председателя райисполкома напомнил о проводимой вакцинации против гриппа и ковида, порекомендовал работникам территориального центра позаботитья о своем здоровье.

Было обращено внимание и на необходимость соблюдать информационную гигиену. Артем Гришай привел конкретные примеры фейков и дипфейков, призвал работников быть внимательными. Напомнил он и о недопустимости подписки на экстремистские телеграм-каналы.

Председатель районного отделения партии «Белая Русь» проинформировал о том, что в скором времени начнет работу общественная приемная партии. Два раза в месяц ее представители будут проводить приемы граждан. Также он рассказал, что запланирована реализация ряда проектов патриотического, спортивного характера на сельских территориях.

Евгений Коновалов

Фото автора