Почему белорусы разводятся после 50 лет брака, рассказали в главном управлении юстиции Гомельского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Длительный стаж брака не равен семейному счастью. В этом году в загсах Гомельской области расторгали союзы длиною в полвека.

Рекорд самого долгого брака принадлежит паре из Центрального района Гомеля. Союз длился 51 год, 4 месяца и 28 дней. Чувства супругов остыли давно, последние годы они жили порознь. А муж и вовсе нашел новую спутницу жизни. Развод прошел спокойно: дети уже выросли, имущество поделили полюбовно.

Более драматичная история произошла в Мозыре, где супруги были вместе 50 лет, 8 месяцев и 5 дней. Последние 20 лет они жили в состоянии холодной войны. Брак не расторгался по причине того, что муж и жена не могли общаться друг с другом из-за груза взаимных обид. Однако мужчина нашел в себе силы подать на развод. Свой шаг объяснил не только нежеланием жить с женой, но и страхом оказаться с ней после смерти: «Боюсь, чтобы дети не похоронили нас рядом».

Еще одна пара-долгожитель из Рогачева расторгла свой союз спустя 49 лет, 9 месяцев и 10 дней совместной жизни. Их расставание за полтора месяца до золотой свадьбы стало примером мирного развода. Супруги сохранили теплые отношения и продолжают общаться как друзья, освободившиеся от брачных обязательств.

В 2025 году самые долгие браки, которые закончились разводом, зафиксированы также в загсах Новобелицкого (47 лет, 6 месяцев и 16 дней) и Советского районов (47 лет и 9 дней), Добруша (44 года, 8 месяцев, 29 дней), Мозыря (43 года, 8 месяцев и 22 дня) и Чечерска (42 года, 28 дней).