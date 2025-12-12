Уважаемые жители ул. Лавриновича г. Буда-Кошелево!

13 декабря в 10.00 состоится собрание граждан по вопросу перебоев в работе оборудования на котельной «Колледж» и обеспечения жилого фонда горячим водоснабжением с участием директора КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Евгения Викторовича Новика.

Место проведения: ул. Лавриновича, д.9.