Марат Марков, который до настоящего времени возглавлял Министерство информации, назначен министром культуры Беларуси. Соответствующее кадровое решение принял Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.



Александр Лукашенко напомнил известную фразу о том, что важнейшим из искусств является кино. «Не я это сказал, но абсолютно поддерживаю. То, что мы забросили кино, это никуда не годно», — подчеркнул белорусский лидер.

«Когда мне доложили о том, что Марат Сергеевич просит, чтобы его назначили министром культуры, я несколько удивился, но приветствовал это. Дай бог, чтобы подъем управления культурой у нас начался с тебя. Я буду только рад. Человек, выросший на моих глазах. Я буду только рад», — сказал Президент насчет кандидатуры на пост министра культура.

Глава государства отметил, что Марат Марков уже имеет опыт министерской работы. «С одного кресла министерского на более серьезное и ответственное, скажем так, пересаживается. Ответственное и серьезное, потому что у нас не получалось у предыдущих министров эффективно работать. Есть такое убеждение, что ты, Марат, с этим справишься. Да и другого выбора у нас нет, мужики», — подчеркнул Александр Лукашенко.