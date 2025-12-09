Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора между Беларусью и Россией о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Международным договором закрепляются правовые основы формирования, функционирования и развития объединенного рынка электроэнергии Союзного государства, состав субъектов, их права и обязанности, а также порядок взаимодействия участников при купле-продаже электрической энергии.