В рамках гражданско-патриотического марафона состоялась одноименная диалоговая площадка, инициатором которой выступило РОО «Белая Русь».

Модератор мероприятия – главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, заместитель председателя РОО «Патриоты Беларуси» Марина Агажельская. Она подчеркнула значимость таких площадок, ведь с их помощью каждый может быть услышан, а конструктивные инициативы получают поддержку. «Роль «Белой Руси» заключается именно в этом – объединять людей и вместе вносить вклад в развитие государства», – отметила модератор. Особое внимание Марина Владимировна уделила важности системной работы по гражданско-патриотическому воспитанию, которая начинается с детства и продолжается всю жизнь, формируя ответственных и сознательных граждан.

Заместитель председателя Гомельской областной организации РОО «Белая Русь» Наталья Мамрукова рассказала о многочисленных проектах, которые реализует объединение. Одним из самых ярких она назвала фестиваль «Семья Fest», возвращающий в современные семьи забытую радость совместных игр и живого общения, а также творческий конкурс «Золотое перо «Белой Руси». Особой гордостью является совместная инициатива с телерадиокомпанией «Беларусь 4» – развивающая раскраска для всех первоклассников области «Рисуем символы страны». «Наши проекты разнообразны и постоянно обновляются, чтобы оставаться актуальными и полезными», – подчеркнула Наталья Людвиговна. Она также обратила внимание на то, что многие инициативы объединения рождаются из реальных запросов жителей и направлены на укрепление общественных связей и преемственности поколений. Это позволяет формировать устойчивую гражданскую позицию и чувство личной сопричастности каждого к судьбе страны.

Неотъемлемой частью диалога стало обсуждение предстоящего Всебелорусского народного собрания. На вопрос о приоритетах социально-экономического развития в новой пятилетке делегат ВНС Наталья Мамрукова ответила, что акцент в первую очередь – на каждого человека, на создание комфортных условий в регионах, чтобы молодые люди хотели туда возвращаться. Она призвала граждан активно участвовать в строительстве будущего, отметив, что оно зависит от личного участия каждого, ведь время выбрало нас.

Одним из стратегических приоритетов, обозначенных в проекте программы, является развитие туристического потенциала. На богатстве родного края остановилась заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова. «Это и наш Курган Славы, и городской мемориал, и уникальный Чеботовичский центр народного творчества, и возрождаемый фестиваль рушников, – отметила заместитель председателя райисполкома. – У каждого населенного пункта есть своя изюминка, своя особенность. И наша задача – правильно о ней рассказать».

Во время диалога секретарь районного совета ветеранов Ольга Суковатых поблагодарила объединение за постоянное внимание к пожилым гражданам и предложила активнее использовать местные краеведческие материалы и ее собственные рассказы об истории района для популяризации его наследия.

Торжественным моментом стало вручение членских билетов трем новым активистам: Ирине Сергачевой, Виктору Болвановичу и Людмиле Швадроновой.

Елизавета МАЛАЯ

Фото автора