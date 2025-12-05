Анна Стасева, председатель Октябрьского сельского Совета депутатов:

– Заседание Всебелорусского народного собрания является важным событием для всей страны. Обсуждение программы социально-экономического развития на ближайшие пять лет стало еще одним подтверждением того, что в центре внимания государства – человек, его потребности и ожидания. Семь ключевых приоритетов программы ВНС отражают самые актуальные запросы общества. Это действительно реальный механизм развития территорий, в том числе и сельских. В районах должны создаваться новые рабочие места, укрепляться промышленная база, расширяться возможности для молодежи. За предыдущую пятилетку многое было сделано, однако достигнутое необходимо сохранять. Здесь нужно понимать и то, что, рассчитывая на поддержку и заботу государства, человек должен и сам прилагать определенные усилия, чтобы приносить пользу и себе, и своей малой родине, и стране в целом.