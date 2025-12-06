Светлана Юнчиц, директор Бушевской школы:

– Декабрь 2025 года ознаменуется для нашей страны значимым политическим событием – Всебелорусским народным собранием. Вопросы, которые будут рассматриваться на собрании не просто взгляд в будущее, а формирование его контуров для наших детей. Лично для меня ВНС – яркое подтверждение того, что будущее Беларуси зависит от ее народа.

Пятилетняя программа социально-экономического развития страны, которая будет обсуждаться на предстоящем заседании ВНС, – это не только экономика. Это прежде всего уверенность в том, что мы и дальше будем жить в мирном, сильном и независимом государстве, слышать звонкий смех детей и мечтать об их будущем.