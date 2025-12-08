Денис Астапенко, директор КСУП «Губичи»:

– Основной посыл Программы социально-экономического развития на 2026-2030 годы – это достижение нового уровня жизни белорусов. Он будет реализовываться через 20 государственных программ. Чтобы они эффективно работали, всем нам необходимо объединиться. Только вместе мы сможем достичь целей устойчивого роста, сделать нашу экономику конкурентоспособной и повысить качество жизни.

Безусловно, Всебелорусское народное собрание – это значимое событие, позволяющее белорусам сохранить свою идентичность. Это внутренний стержень государственности, а также уникальный проводник воли народа и политики государства.