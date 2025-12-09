Денис Монит, военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов:



– Всебелорусское народное собрание – значимое политическое событие в жизни страны. Безусловно, мы ожидаем его с нетерпением, потому что в рамках ВНС рассматриваются важнейшие стратегические документы на ближайшую пятилетку. Программа социально-экономического развития нашего государства определит те направления, по которым Беларусь будет развиваться. Для меня особенно важно обеспечение национальной безопасности страны.

Укрепление обороноспособности – в числе ключевых приоритетов. Наши Вооруженные Силы должны быть готовы в случае необходимости нанести неприемлемый урон любому потенциальному противнику. Важно, чтобы для этого у нас были современное вооружение и техника, государство удовлетворяло потребности в финансовых и материальных ресурсах, в том числе и в вопросах территориальной обороны.

Развитие системы образования и непрерывное патриотическое воспитание молодежи тоже имеют особое значение, и в первую очередь для формирования у подрастающего поколения мотивации к военной службе.