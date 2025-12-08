Член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич отметила участие жителей деревни Уза Буда-Кошелевского района в повышении качества жизни в регионе.

«Местное население всегда знает, что необходимо именно их населенному пункту для комфортной жизни. И жители деревни Уза – не исключение, это активные и деятельные люди. После того, как их проект «ЗДОРОВЕЙ-ка» не стал победителем в конкурсе проектов гражданских инициатив при областной ассоциации местных Советов депутатов, около 70% взрослого населения деревни собрали часть средств на будущую площадку. Узовский сельисполком, конечно, не остался в стороне и профинансировал оставшуюся часть проекта. После установки оборудования активисты вышли на субботник, чтобы детвора поскорее смогла опробовать новые горки, качели и тренажеры.

На Гомельщине это не единичный пример.

Для воплощения в жизнь своих планов каждому гражданину у нас созданы все условия. И кто-то ищет причины, а кто-то использует возможности», – отметила сенатор.