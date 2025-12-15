В конце недели, 18-19 декабря, в Минске пройдет второе заседание VII Всебелорусского народного собрания (ВНС). К этому масштабному форуму готовились долго и ответственно. Ожидалось, что он состоится еще весной, однако спешка в таких вопросах ни к чему, ведь проводить подобные мероприятия для галочки, а это одно из важнейших политических событий в жизни нашей республики, — это путь в никуда. ВНС предстоит утвердить программу социально-экономического развития страны на следующую пятилетку. С посланием к белорусскому народу и парламенту обратится глава государства Александр Лукашенко. Кроме того, делегатам надо будет решить ряд кадровых вопросов. Что известно о предстоящем заседании, каким власти видят ближайшее будущее в жизни страны и о какой опасности предупреждал Президент? Собрали главное в этом материале.

Об истории ВНС

Всебелорусское народное собрание в представлении уже не нуждается. Однако лишь пару лет назад, в феврале 2022 года, оно получило конституционный статус и стало не просто площадкой для мозгового штурма и обсуждения перспектив, а высшим представительным органом народовластия в Беларуси. Решения ВНС теперь обязательны для исполнения и могут отменять правовые акты государственных органов и должностных лиц, если они противоречат интересам национальной безопасности. За исключением, конечно, актов судебных органов.

«В ваших руках судьба страны». Как Лукашенко держит свое слово — уникальные кадры первого ВНС

Впервые ВНС провели в 1996 году. Это было время экономического хаоса и политического конфликта. Жизнь требовала безотлагательных решений, при этом только народ был вправе решать свою судьбу, заявлял Александр Лукашенко.

Но есть мнение, что история ВНС началась задолго до этого. О древнем белорусском вече, нашей старинной традиции народоправства напомнил историк Игорь Марзалюк.

«Вече — это народное собрание, но собирались не все. Первоначально — только взрослые женатые мужчины, имеющие полную правоспособность, защищающие свою страну при необходимости, т.е. носящие оружие, и имеющие собственность. Нужно понимать, что это прежде всего главы семейств. Позднее — представители наиболее важных, значительных родов. Но самое важное — то, что это вече представляло весь срез, все группы свободного населения (в данном случае — Полоцкой земли)», — рассказал он.

Кто становится делегатом ВНС

По законодательству предельная численность делегатов ВНС — 1200 человек. Это прежде всего представители всех ветвей власти, местных Советов депутатов и гражданского общества, т.е. различных социальных слоев и групп общества.



При этом представители от законодательной, исполнительной и судебной власти, а также депутаты Минского городского Совета депутатов являются делегатами ВНС по должности, а представители от иных местных Советов депутатов, а также от гражданского общества избираются в установленном законом порядке.

О лицах ВНС, об обычных людях вы можете почитать в нашей одноименной рубрике. Мы посчитали важным познакомить вас с теми, кто представляет интересы нашей страны, об их ценностях, взглядах и о том, что движет людьми, участвующими в становлении будущего Беларуси.

О чем говорили на первом заседании VII ВНС

Первое заседание VII ВНС прошло в апреле 2024 года. Причем в своем новом статусе — конституционного органа, определяющего стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающего незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие, — этот форум прошел впервые.

Делегаты избрали председателя ВНС — им стал Президент Беларуси Александр Лукашенко. На должность заместителя председателя ВНС был выбран Александр Косинец. Кроме того, были определены члены Президиума ВНС.



Тогда на рассмотрение делегатов были вынесены два важных документа — Концепция национальной безопасности и Военная доктрина Беларуси. В этих документах закреплены базовые подходы к обеспечению безопасности государства и общества в различных сферах жизнедеятельности с учетом складывающейся геополитической обстановки, современных вызовов и угроз.

Что известно о программе социально-экономического развития на новую пятилетку

Программа социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы станет главным документом, который предстоит утвердить делегатам VII ВНС. С проектом этого документа они, конечно, уже знакомы, и свои предложения, а это более тысячи обращений, делегаты успели направить в правительство и другие инстанции. Были запущены площадки и для сбора народных предложений — получено 70 тыс. откликов.

Представит проект программы на заседании премьер-министр Александр Турчин. Он, в частности, отчитается и о выполнении программы предыдущей пятилетки. В числе приоритетов, обозначенных в новом документе, — демографическая безопасность, молодежная политика и формирование человеческого капитала, включая образование, создание уютных и комфортных условий жизни и достойного труда, развитие цифровой экономики, роботизации, автоматизации, формирование сильных регионов, обеспечение мира и безопасности, а также туризм.

«Наше население очень волнует тема рабочих мест. Среди основных вопросов — будет ли продолжена инициатива «Один район — один проект». Более 150 проектов уже реализовано. Еще примерно 100 находятся в различной стадии проработки, — рассказал глава Администрации Президента Дмитрий Крутой. — Я думаю, что будет сделан особый акцент на дополнительных льготах, стимулах и преференциях, которые позволят более активно создавать рабочие места вне больших населенных пунктов именно на промышленной основе».

По его словам, красной нитью по всей программе проходят вопросы технологического суверенитета и импортоопережения. Так, в разделе «Экспорт» доля дальней дуги, которая сегодня составляет примерно 20-22%, должна быть увеличена на 10 пунктов.

Председатель правления Нацбанка Роман Головченко, который возглавлял рабочую группу по подготовке новой программы социально-экономического развития, заявил, что один из самых сложных разделов программы — «Сильные регионы».

«У нас небольшая страна, но тем не менее определенные региональные различия имеются и в размещении производительных сил, и в приоритетах. Поэтому очень важно здесь соблюсти баланс и понять, что мы все учли так, как надо, — подчеркнул глава Национального банка. — В программу заложены, как у нас традиционно говорят, напряженные задания и по росту доходов населения, и заработной платы, и инвестиций. Факторы, результат реализации которых должен сделать нашу страну лучше, людей — богаче, деловую инициативу — раскрепощеннее и свободнее. Но важно за цифрами видеть конкретные задачи, которые нам надо решить. Мы старались показать или сделать акцент в программе именно на технологическом развитии и технологической самодостаточности».

В Министерстве экономики в свою очередь отметили, что программа социально-экономического развития на 2026-2030 годы зеркально отражает запросы общества. «Срез показывает, что вопросы, которые волнуют делегатов, больше тяготеют к комфортной среде проживания. Это транспортная доступность, вопросы жилищно-коммунальных услуг, развития территорий, создания новых производств. Все эти темы в Программе социально-экономического развития раскрыты», — сообщили в ведомстве.

При этом в Минэкономики считают, что самый большой риск сегодня — это глобальная нестабильность и возможность замедления мирового экономического развития. «Поэтому нашу программу мы ориентируем в первую очередь на внутренние ресурсы, потому что никто, кроме нас самих, не сможет создать государство для наших граждан», — рассказал первый заместитель министра экономики Иван Вежновец.

Кстати, изначально у программы новой пятилетки было два проекта. Первый вариант разрабатывало правительство, а второй — та самая рабочая группа, которую возглавил Роман Головченко. Как так получилось?

«Как говорится, одна голова хорошо, а две — лучше. Делегаты Всебелорусского народного собрания выразили желание активно поучаствовать в доработке документа. Я такую инициативу поддержал, поручил привлечь к этой работе наших ведущих экономистов и людей, которые выскажут свое мнение. Рабочая группа из числа делегатов, имеющих значительный опыт и компетенции в различных сферах, создана. Ее возглавил председатель Правления Национального банка, вчерашний премьер-министр (Роман Головченко. — Прим. БЕЛТА), — пояснил Александр Лукашенко на ноябрьском совещании. — С одной стороны, хорошо, что есть несколько мнений в целом по документу. С другой — надо подходить к единому варианту. Людям нужен реалистичный, конкретный, понятный для каждого не только делегата, но и гражданина нашей страны документ».

Что еще будет обсуждаться на втором заседании VII ВНС

В числе других вопросов повестки второго заседания VII ВНС — избрание члена Президиума ВНС (вместо Константина Бурака, назначенного в апреле 2025 года помощником Президента — инспектором по Гродненской области). Принять это решение предстоит путем тайного голосования.

Кроме того, на заседании ВНС будут впервые рассмотрены кадровые вопросы Конституционного и Верховного судов (теперь это компетенция ВНС). В частности, делегатам предстоит избрать пять новых судей Конституционного Суда — именно столько убывают в отставку по достижении предельного 70-летнего возраста.



О чем будет послание Президента белорусскому народу и парламенту

В соответствии с обновленной Конституцией ежегодные послания главы государства теперь заслушиваются только на площадке ВНС. И выступление Президента, конечно, станет центральным событием этого форума. Мы уверены, что к нему будет приковано внимание не только самих делегатов и всех белорусов, но и жителей зарубежья — ближнего и дальнего, от обычных людей до политиков высокого ранга.

«Прозвучит послание Президента — это то, чего очень ждут, ждут все. Все понимают остроту момента, важность именно вот в это время выступления Президента, программного, фундаментального выступления. Оно точно будет таковым. Президент это понимает лучше всех. Он работает уже над подготовкой», — заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

Особое внимание глава государства наверняка уделит вопросам национальной безопасности. Вполне возможно, стоит ожидать и сенсационных заявлений. Например, министр обороны Виктор Хренин, отвечая как-то на вопрос журналистов о том, когда в Беларуси заступит на боевое дежурство ракетный комплекс «Орешник», непрозрачно намекнул: «Это компетенция и прерогатива Президента Республики Беларусь. Ждите Всебелорусского народного собрания — Президент все скажет».

Какие опасности существуют для ВНС

На недавнем заседании Президиума ВНС Александр Лукашенко отметил, что ВНС работает не первый год, но впервые к нему настолько пристальное внимание и по сути, и по форме. Поэтому надо вырабатывать стиль работы ВНС и Президиума ВНС, который сохранится навсегда, ориентировал белорусский лидер. Возможно, на его выработку потребуются годы, но приступать надо уже сейчас.

«Самое опасное для нас (люди это подметили, особенно специалисты) — если ВНС (не сегодня, конечно) потом с другим Президентом начнет конфликтовать. Это беда. Никакого конфликта быть не должно. Поэтому, выстраивая по сути работу ВНС и его Президиума, надо делать так, чтобы каждый занимался своим делом, — подчеркнул белорусский лидер. — Президент есть Президент. Это глава государства, его полномочия десятилетиями уже, грубо говоря, по-народному, устаканились, и не надо это разрушать. Это дает определенный эффект».

ВНС, по словам главы государства, должно заниматься более крупными, глобальными вопросами. «Мы договорились, это уже железобетонно, что оно определяет направления работы государства на обозримую перспективу, стратегические задачи», — заявил Александр Лукашенко.

Но все-таки главный вопрос, на который должны ответить белорусы на предстоящем заседании ВНС (да и в целом его надо всегда держать в уме): какими мы хотим себя видеть и какой мы хотим видеть свою родную страну. Здесь разногласий быть не должно.