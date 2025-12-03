В Беларуси в новой редакции изложены нормативные предписания о государственной регистрации и учете транспортных средств. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Начальник отделения регистрационно-экзаменационной деятельности и технического надзора управления надзорной и регистрационно-экзаменационной деятельности главного управления ГАИ МВД Александр Шмаенков рассказал корреспонденту БЕЛТА, что изменилось и как это отразится на процедуре регистрации транспорта.

Гражданам и субъектам хозяйствования разрешено осуществлять осмотр транспортных средств в любом регистрационном подразделении Госавтоинспекции, в независимости от места расположения подразделения, в котором регистрационные действия будут осуществляться. «Для удобства граждан, оперативности осуществления административных процедур органами Госавтоинспекции было принято решение, что осмотр транспортного средства можно будет осуществлять в любом регистрационном подразделении республики, — отметил Александр Шмаенков. — Кроме того, если автомобиль прошел осмотр, то он действителен в течение 30 дней для осуществления всех регистрационных действий».

Решение об отказе в осуществлении регистрационных действий принимается руководителем регистрационного подразделения либо замещающим его лицом. А в заявлении на осуществление регистрационных действий исключается необходимость указания место работы и должность.

Исключена необходимость обращения представителей субъектов хозяйствования в военные комиссариаты для учета транспорта в интересах мобилизационной потребности. «Это существенно облегчит жизнь представителям юридических лиц. Предыдущий порядок действий значительно увеличивал сроки», — добавил Александр Шмаенков.

Предусмотрены изменения требований к порядку осуществления регистрационных действий после проведения уполномоченным органом проверки, связанной с выявлением признаков видоизменения идентификационного номера. Так, регистрационным подразделением не позднее пяти рабочих дней с момента поступления результатов проверки (предварительного расследования) принимается административное решение об осуществлении регистрационных действий, либо об отказе в осуществлении регистрационных действий, либо об осуществлении одного из действий, указанных в п.46 настоящего положения, с одновременным внесением соответствующей информации в АИС ГАИ.

«Мы сейчас не будем налагать ограничения и направлять запросы в том случае, когда транспортное средство было зарегистрировано на территории стран ЕАЭС. То есть человек в общем порядке ставит на учет ТС и снимает без наложения нами ограничений. Раньше, когда человек приобретал на территории ЕАЭС транспортное средство, то мы налагали на него ограничения и направляли запрос в ту страну, где авто стояло на учете. Необходимо это было для установления факта, что ТС действительно было там на учете, и что снялось с учета», — пояснил Александр Шмаенков.

Также определен порядок осуществления государственной регистрации транспортных средств, изготовленных в результате индивидуального творчества. «Технический регламент таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» позволяет изготавливать транспортные средства. И мы решили этот момент также закрепить в обновленном постановлении. Будем ставить на учет такие ТС, — сказал Александр Шмаенков. — Если гражданин изготовил транспортное средство, то ему необходимо обратиться в аккредитованную лабораторию. Там проверят его соответствие требованиям технического регламента и выдадут свидетельство о безопасности конструкции ТС. Впоследствии необходимо будет оформить электронный паспорт на ТС. А затем мы его зарегистрируем в ГАИ, поставим на учет, выдадим соответствующий регистрационный знак и свидетельство о регистрации. Это все позволит участвовать на общих основаниях в дорожном движении».

Приведены в соответствие с требованиями Гражданского кодекса Республики Беларусь особенности регистрации транспортных средств, если собственниками являются лица, не достигшие 14-летнего возраста, и лица в возрасте от 14 до 18 лет.

Кроме того, в документе появились определение идентификационного номера транспортного средства и описание порядка фотографирования их внешнего вида с целью единообразного проведения осмотра ТС.

«Изменения облегчат и работу наших сотрудников. В частности, не нужно будет осуществлять контроль за отметками военкоматов, отправлять различные запросы или налагать ограничения. Таким образом при осмотре мы значительно сократим очередь, — добавил Александр Шмаенков. — Осмотр осуществляется в электронном виде с помощью планшетов. Отметка тоже будет в электронном виде. Заявления для осмотра предоставлять нет необходимости. Эта отметка будет видна у нас в любой точке страны».

На сегодня постановление Совета министров еще не опубликовано.