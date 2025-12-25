Физическим лицам запрещено ввозить в Беларусь фейерверки и другие пиротехнические изделия, даже если они предназначены исключительно для личного использования. Такое ограничение закреплено в действующем законодательстве и распространяется на любые попытки пересечения границы с подобным товаром. Об этом напомнили в ГТК.

Пиротехника — товар особого контроля

Пиротехнические изделия отнесены к категории «специфических товаров» и являются объектами экспортного контроля. Кроме того, согласно Решению Совета Евразийской экономической комиссии № 107, фейерверки не входят в перечень товаров для личного пользования, которые разрешено ввозить физическим лицам.

За попытку ввоза — административная ответственность

Если гражданин предпримет попытку незаконно ввезти пиротехнику на территорию Беларуси, ему грозит административная ответственность. Санкции предусмотрены частью 1 статьи 15.5 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь.

Кто имеет право ввозить фейерверки

Ввоз пиротехнических изделий допускается исключительно для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При этом необходимо наличие всех требуемых разрешительных документов и строгое соблюдение порядка перемещения товаров, установленного для субъектов хозяйствования.