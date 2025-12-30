За помощью в решении волнующих вопросов к сенатору обратилось несколько человек. Вопросы заявителей касались отказа страховой организации в возмещении средств, затраченных на санаторно-курортное лечение, процесса проведения переадресации в городе и несогласия с выданными одним из сельсоветов района рекомендациями по уборке насаждений на землях общего пользования.

Всем обратившимся в присутствии представителей ответственных служб даны соответствующие разъяснения. Поступившие вопросы взяты на контроль.

«Диалог с населением на местах – это основа для принятия взвешенных законодательных решений. Только так можно понять реальные нужды людей, оценить эффективность действующих программ и законов, выявить точки роста и проблемные зоны. Каждый разговор, каждое обращение на таком приеме – это конкретный сигнал, требующий внимания и, по возможности, решения», — подвела итог сенатор.

Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь