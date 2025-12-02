Цифровизация и демографические изменения формируют новый запрос на рынке труда. Министерство труда представило прогноз наиболее востребованных сфер и профессий на предстоящую пятилетку.





Обрабатывающая промышленность

Обрабатывающая промышленность остается основой реального сектора. Здесь возрастет потребность в квалифицированных рабочих: станочниках, наладчиках, слесарях-сборщиках, электромонтерах и водителях. Ключевой тренд — смещение спроса в сторону специалистов, способных обслуживать сложное технологическое оборудование.

Строительство

В строительстве устойчивый спрос сохранится на бетонщиков, каменщиков, сварщиков и электромонтажников. Это связано с долгосрочными планами по развитию инфраструктуры — как жилищной, так и дорожной, социальной и логистической.

IT-сектор

IT-сектор продолжает быть двигателем для всех отраслей. Экономике потребуются разработчики программного обеспечения, программисты и специалисты по технической поддержке, которые будут работать не только в IT-компаниях, но и внутри традиционных предприятий.

Здравоохранение

Здравоохранение будет нуждаться в двух ключевых категориях специалистов: врачах различных профилей и, в связи со старением населения, в большом количестве персонала по уходу.

Торговля и общепит

Стабильный среднесрочный спрос в розничной торговле и общественном питании обеспечат продавцы, кассиры и повара.

Образование

Образование является фундаментальным условием для подготовки кадров. Без учителей и воспитателей невозможно обеспечить качественный кадровый потенциал для всех других отраслей.

Технологическое развитие

Отдельно выделена сфера технологического развития, где потребуются инженеры разных специальностей: технологи, конструкторы, специалисты по контролю качества. Эти кадры призваны обеспечить технологический прорыв и создание новой продукции.

