В каком наряде встречать Новый год, рассказала корреспонденту БЕЛТА преподаватель по имиджу и стилю Национальной школы красоты, консультант по имиджу Юлия Сержан.

«Новый год — особый праздник и этап обновления. В этот раз мы будем встречать год Огненной Лошади. Ее можно рассматривать как символ динамики, силы, собранности, импульса движения. И, соответственно, одежда должна выражаться именно в этом направлении. Стоит использовать не просто яркие вещи, блестки, пайетки, а более выдержанные, глубокие цвета. Например, если мы берем красный, то лучше уйти в сторону более статусного и собранного винного цвета. Актуален не только винный, но и бордо, терракотовый, шоколадный оттенок. Классический черный любят очень многие. Его можно дополнить желтым золотом или бронзой», — отметила Юлия Сержан.

По ее словам, в этом году люди отходят от тихой роскоши. Хочется больше цвета, поэтому не стоит использовать серые, пыльные, грязноватые, а также холодные синие оттенки. Кислотные и неоновые цвета наверняка удешевят образ, а белый без интересной фактуры и дополнительных золотых деталей будет скучноват.

«Если говорим о крое, то актуальны приталенные силуэты, четкие линии и фактуры, которые будто создают динамику. Если интерпретировать образ сильной скачущей лошади в одежду, то у нас должны быть четкие плечи, акцент на талию и минимум визуального хаоса. Стоит убрать различные рюши, которые отвлекают внимание», — добавила Юлия Сержан.

Она подчеркнула, что среди фактур следует выбирать бархат, шелк, атлас. При этом обязательно качественное исполнение, ведь дешевый искусственный шелк или атлас могут смотреться плохо.

Юлия Сержан также заметила, что даже самый простой образ можно дополнить украшениями и аксессуарами. Сегодня белорусские дизайнеры предлагают много уникальных вариантов, которые помогут выделиться из толпы и выглядеть выразительнее. А если вы ограничены в бюджете, то можно купить изделия из коллекций прошлых сезонов по более приятным ценам. Интересны украшения с черными или красными камнями в золоте, изумрудом. Образ можно дополнить красными туфлями-лодочками и красной помадой.

«Но самое главное, в своем наряде вы должны чувствовать себя уверенно и красиво. Мы не должны забывать, для чего составляем наш имидж: исключительно для внутреннего состояния кайфа от себя, поэтому образ должен вам нравиться и дополнять ваше состояние. Не стоит выбирать одежду, которая доставляет вам дискомфорт, какой бы красивой она ни была. Всегда следует находить компромисс между элегантностью и комфортом. Например, в некоторых ситуациях вам не подойдут каблуки. Поэтому, несмотря на рекомендации стилистов, главное определяющее ощущение — это когда вы смотрите в зеркало и чувствуете себя невероятным человеком», — подытожила Юлия Сержан.